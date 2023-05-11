Об этом сообщает проект " Схемы" от "Радио Свобода " со ссылкой на письмо-заявление за подписью Богуслаева на имя руководителя Офиса президента Андрея Ермака, находящегося в распоряжении редакции.

"Прошу добавить меня в список на обмен с российской федерацией", - говорится в заявлении коллаборанта, который к тому же написал РФ с строчной буквы.

Сообщается, что в документе стоит его подпись и примечание: "Богуслаев, пенсионер, инвалид 1 группы".

Издание отмечает, что заявление было написано еще 20 марта.

Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов сообщил "Схемам", что Украина и дальше будет применять все доступные инструменты для того, чтобы возвращать своих военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц из России. Но говорить о каких-то конкретных фамилиях он не стал, указав, что подобные комментарии возможны только после обмена.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее сообщал , что не исключает возможности обмена Богуслаева, отметив, что этот процесс может походить на обмен пророссийского политика, кума Путина Виктора Медведчука. Его в сентябре 2022 обменяли на 200 украинских пленных военных.

Также возможность обмена Богуслаева не исключил и глава СБУ Василий Малюк, но добавил, что сначала подозреваемый должен дать все необходимые показания.

Богуслаеву инкриминируют пособничество государству агрессору, коллаборационную деятельность, содействие деятельности террористической организации и противодействие ВСУ. Богуслаев все обвинения отвергает.