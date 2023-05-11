Подозреваемый в госизмене Богуслаев просит включить его в списки на обмен с РФ
Экспрезидент "Мотор Сечи" Вячеслав Богуслаев, подозреваемый в коллаборации и пособничестве государству-агрессору, попросил включить его в список на обмен с Россией
Об этом сообщает проект " Схемы" от "Радио Свобода " со ссылкой на письмо-заявление за подписью Богуслаева на имя руководителя Офиса президента Андрея Ермака, находящегося в распоряжении редакции.
"Прошу добавить меня в список на обмен с российской федерацией", - говорится в заявлении коллаборанта, который к тому же написал РФ с строчной буквы.
Сообщается, что в документе стоит его подпись и примечание: "Богуслаев, пенсионер, инвалид 1 группы".
Издание отмечает, что заявление было написано еще 20 марта.
Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов сообщил "Схемам", что Украина и дальше будет применять все доступные инструменты для того, чтобы возвращать своих военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц из России. Но говорить о каких-то конкретных фамилиях он не стал, указав, что подобные комментарии возможны только после обмена.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее сообщал , что не исключает возможности обмена Богуслаева, отметив, что этот процесс может походить на обмен пророссийского политика, кума Путина Виктора Медведчука. Его в сентябре 2022 обменяли на 200 украинских пленных военных.
Также возможность обмена Богуслаева не исключил и глава СБУ Василий Малюк, но добавил, что сначала подозреваемый должен дать все необходимые показания.
Богуслаеву инкриминируют пособничество государству агрессору, коллаборационную деятельность, содействие деятельности террористической организации и противодействие ВСУ. Богуслаев все обвинения отвергает.
- Напомним, в октябре 2022 года бывшего директора предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали по подозрению в госизмене . Известно, что он бесперебойно поставлял российским оккупантам двигатели к вертолетам и самолетам. Также с 2000 года Богуслаев имеет гражданство РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. 24 октября 2022 года Вячеслав Богуслаев , арестован.
- 4 ноября 2022 стало известно, что по материалам следователей СБУ наложен арест на все имущество президента АО "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия, которые подозреваются в работе на РФ. В феврале Вячеславу Богуслаеву сообщили о новом подозрении - в содействии деятельности террористической организации "ДНР".
- В конце марта ему продлили арест до 27 мая.
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