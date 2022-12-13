Подозреваемую в коррупции вице-президента Европарламента уволили

Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента.

Голосование состоялось во вторник, 625 евродепутатов высказались за, 1 – против и двое воздержались.

"Голосование состоялось согласно статье 21 регламента парламента, и оно является результатом текущих расследований в Бельгии с участием некоторых членов и сотрудников Европейского парламента", - говорится в сообщении.

Сегодня на пленарном заседании Европарламента состоятся дебаты по подозрению в коррупции из Катара и потребности в прозрачности и подотчетности европейских институций.

Вице-президента Европарламента Еву Кайли задержали в Бельгии в связи с коррупционным расследованием в отношении Катара, после чего ее исключили из собственной политической партии в Греции и приостановили членство в политгруппе Европарламента. 11 декабря Кайли арестовали.

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