Подозреваемой по делу Шеремета Юлии Кузьменко изменили меру пресечения

Об этом сообщил в Facebook адвокат Кузьменко Тарас Беспалый.



"Изменили меру пресечения на ночной домашний арест и сняли браслет", - написал Беспалый.



Ранее, 29 июня, Шевченковский райсуд Киева продлил на два месяца круглосуточный домашний арест Юлии Кузьменко и срок действия обязательств подозреваемой Яны Дугарь.



22 июня, Шевченковский райсуд Киева продлил на два месяца меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому Андрею Антоненко.