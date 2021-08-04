Подозреваемой по делу Шеремета Юлии Кузьменко изменили меру пресечения
Врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, смягчили меру пресечения
Об этом сообщил в Facebook адвокат Кузьменко Тарас Беспалый.
"Изменили меру пресечения на ночной домашний арест и сняли браслет", - написал Беспалый.
Ранее, 29 июня, Шевченковский райсуд Киева продлил на два месяца круглосуточный домашний арест Юлии Кузьменко и срок действия обязательств подозреваемой Яны Дугарь.
22 июня, Шевченковский райсуд Киева продлил на два месяца меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому Андрею Антоненко.
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