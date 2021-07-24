Подозреваемому в миллионной взятке заместителю председателя Харьковского облсовета избрали меру пресечения

Речь идет о "неправомерной выгоде от директора коммунального предприятия за не увольнение его с занимаемой должности", передает со ссылкой на прсесс-лужбу антикоррупционной прокуратуры Еспресо.TV .



"По решению следственного судьи, который удовлетворил ходатайство прокурора, к должностному лицу применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4,75 млн гривен залога", - информирует официальный ТГ-канал САП.



В случае внесения залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей.



Стороки действия меры пресечения - до 20 сентября.



Кто именно из чиновников облсовета фигурирует в деле, силовики, по-прежнему не уточняют. На сопроводительной фотографии лицо человека заретушировано.



В общем четверо заместителей главы областного совета Харьковщины.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb