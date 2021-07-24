Подозреваемому в миллионной взятке заместителю председателя Харьковского облсовета избрали меру пресечения
24 июля 2021 года Высший антикоррупционный суд по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры избрал меру пресечения заместителю главы Харьковского облсовета, "разоблаченному совместно с адвокатом на вымогательстве и получении 1 млн 50 тыс. грн"
Речь идет о "неправомерной выгоде от директора коммунального предприятия за не увольнение его с занимаемой должности", передает со ссылкой на прсесс-лужбу антикоррупционной прокуратуры Еспресо.TV .
"По решению следственного судьи, который удовлетворил ходатайство прокурора, к должностному лицу применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4,75 млн гривен залога", - информирует официальный ТГ-канал САП.
В случае внесения залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей.
Стороки действия меры пресечения - до 20 сентября.
Кто именно из чиновников облсовета фигурирует в деле, силовики, по-прежнему не уточняют. На сопроводительной фотографии лицо человека заретушировано.
В общем четверо заместителей главы областного совета Харьковщины.
- По данным генерального прокурора Ирины Венедиктовой, задержанные требовали денежные средства за свою "помощь" в решении кадрового вопроса .
- Задержание произошло в четверг, 22 июля.
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