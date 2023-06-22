Подозреваемому по делу закрытого при обстреле укрытия Ткачуку объявили еще одно подозрение

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"Директору Департамента муниципальной безопасности КГГА сообщено о подозрении в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах, в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Согласно материалам следствия, 11 ноября 2022 года директор Департамента муниципальной безопасности обществом договор на закупку миниэлектростанций на общую сумму свыше 28,6 млн. грн. для оснащения пунктов обогрева на территории столицы", - говорится в сообщении.

Прокуратура отмечает, что постановлением Кабинета министров от 9 ноября 2022 указана категория товаров освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость и ввозной пошлины при ввозе на таможенную территорию Украины.

"Несмотря на это, Департамент платежным поручением от 21.11.2022 перечислил в пользу общества бюджетные средства в сумме свыше 28,6 млн грн, в том числе безосновательно включен в платеж налог на добавленную стоимость, чем причинен ущерб Департамента на сумму 1,8 млн грн" , – утверждает прокуратура.



Ведомство также отмечает, что растрату бюджетных средств подтверждает акт проверки закупки, проведенной Государственной аудиторской службой.



Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и конфискацией имущества.

21 июня Голосеевский райсуд Киева отправил Романа Ткачука, подозреваемого в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей по делу закрытого при обстреле укрытия под круглосуточный домашний арест на два месяца.

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал меру пресечения Ткачуку, заявив о "шквальной кампании по дискредитации столичных властей" и лично мэра.

Трагедия возле укрытия в Киеве

В ночь на 1 июня Россия нанесла очередной массированный удар по столице Украины с использованием баллистических ракет. В Деснянском районе одним из укрытий, куда с началом воздушной тревоги побежали прятаться люди, было подземное помещение поликлиники №3, однако там было закрыто. В результате падения обломков сбитой ракеты перед закрытым входом в укрытие погибли три киевлянки: две взрослые женщины и несовершеннолетняя девушка.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии. Кроме того, он провел заседание Ставки, поручив проверить все укрытия на Украине, в том числе все в столице. Столичные власти заявили, что теперь все хранилища в городе будут постоянно открыты.

3 июня Голосеевский райсуд Киева отправил под круглосуточный домашний арест фигурантов дела закрытого укрытия – директора поликлиники №3 Деснянского района Олега Шугалевича и заместителя главы Деснянской районной государственной администрации Ирину Алексеенко. Шугалевич обвинялся в том, что он не проконтролировал работу укрытия.

Охранника заведения Вадима Мышкина - единственного, кто признал свою вину - отправили в СИЗО на 2 месяца.

КГГА заявила , что укрытие в Киеве планируют оборудовать автоматизированной системой открытия для круглосуточного доступа и пообещала установить модульные железобетонные объекты защиты.

10 июня министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин после проверки всех укрытий столицы заявил, что только 15% из них пригодны к использованию.

В то же время ГСЧС сообщила , что в Украине проинспектировали более 99% общего количества укрытий - около 63 тыс. объектов, из которых около трети оказались закрытыми или непригодными к использованию.