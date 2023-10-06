Подозреваемого во взяточничестве мэра Сум Лысенко выпустили под залог
Городского голову Сум Александра Лысенко, подозреваемого в получении взятки, выпустили под залог
Об этом сообщает Суспільне , ссылаясь на комментарий пресс-службы Высшего антикоррупционного суда Украины.
Отмечается, что залог в размере 3 миллионов гривен был внесен 5 октября.
Что известно о деле мэра Сум Лысенко
2 октября НАБУ и СБУ задержали мэра Сум Александра Лысенко и директора департамента инфраструктуры города Александра Журбу во время получения взятки в 1,4 млн грн.
По данным правоохранителей, они требовали у местной компании по вывозу мусора взятку в 2 млн 130 тыс. грн. В случае отказа чиновники угрожали созданием препятствий для ведения бизнеса в городе.
Позже им сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Действия мэра Сум и директора Департамента квалифицировали по ч. 4 ст. 368 УК Украины.
4 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения мэру Сум.
По словам заместителя руководителя САП Андрея Синюка, прокуроры ходатайствовали об аресте Александра Лысенко с возможностью внесения 10 млн грн залога, однако его арестовали на два месяца с возможностью внесения залога в 3 млн грн.
В случае внесения залога его обязали прибывать по первому требованию, не оставлять Сумы без разрешения, сообщать прокурору об изменении места жительства и запретили общаться с депутатами Сумского горсовета.
Примечание: Согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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