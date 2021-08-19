Подозреваемого во взяточничестве главу Харьковского облсовета Товмасяна уволили, на должность выбрали "слугу" Егорову-Луценко
В четверг, 19 августа, Харьковский областной совет на внеочередной сессии проголосовал за увольнение председателя Артура Товмасяна, которого подозревают в получении взятки
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За освобождение от должности Товмасяна проголосовали 88 депутатов.
Вместо Товмасяна председателем облсовета выбрали заместителя председателя фракции "Слуги народа" Татьяну Егорову-Луценко. Ее кандидатуру поддержали 75 депутатов, против проголосовали 9.
Егорова-Луценко, 1983 г. р., окончила Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого по специальности "правоведение", в 2020-2021 годах работала заместителем председателя Харьковской госадминистрации, до этого в 2017-2019 годах руководила главным областным теруправлением юстиции.
- Напомним, ранее детективы НАБУ сообщили Товмасяну о подозрении в получении 1 млн грн неправомерной выгоды.
- Подозреваемого во взяточничестве Товмасяна исключили из фракции "Слуги народа" .
- 10 августа за Товмасяна внесли залог в размере 2 996 400 грн.
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