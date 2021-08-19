Подозреваемого во взяточничестве главу Харьковского облсовета Товмасяна уволили, на должность выбрали "слугу" Егорову-Луценко

Об этом сообщает Еспресо.TV.



За освобождение от должности Товмасяна проголосовали 88 депутатов.



Вместо Товмасяна председателем облсовета выбрали заместителя председателя фракции "Слуги народа" Татьяну Егорову-Луценко. Ее кандидатуру поддержали 75 депутатов, против проголосовали 9.



Егорова-Луценко, 1983 г. р., окончила Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого по специальности "правоведение", в 2020-2021 годах работала заместителем председателя Харьковской госадминистрации, до этого в 2017-2019 годах руководила главным областным теруправлением юстиции.

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