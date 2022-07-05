Об этом сообщает Reuters

Отмечается, что мужчине предъявлено обвинение в умышленном убийстве. В течение 24 дней он будет находиться под стражей, где будет производиться оценка его психологического состояния.

Ранее полиция заявила, что исключила террористический мотив нападающего.

Напомним, в воскресенье вечером стало известно о стрельбе в торговом центре Field's в Копенгагене. На место сразу же были отправлены патрули полиции. Полиция задержала 22-летнего этнического датчанка. Он находился возле торгового центра. Во время обыска у него обнаружили винтовку, патроны и нож. В результате стрельбы погибли три человека: двое 17-летних граждан Дании и 47-летний гражданин России, проживавший в Дании. Кроме того, два десятка человек получили легкие ранения, убегая с места стрельбы. Еще семеро получили огнестрельные ранения, среди них четверо, в том числе 16-летняя девочка, в тяжелом состоянии.

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