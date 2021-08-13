Подозреваемая в саботаже 10 тыс. прививок от COVID медсестра рассказала, почему колола физраствор вместо вакцины

Об этом рассказывает DW со ссылкой на адвоката медсестры.

По сообщениям немецких властей, около 8 557 человек, которые получили прививки в период с 5 марта по 20 апреля, вероятно получили инъекцию физраствора в земле Нижняя Саксония. Их вызвали на повторную вакцинацию.

40-летнюю женщину обвиняют в том, что в апреле она использовала физраствор в центре вакцинации не менее 6 раз.

Адвокат женщины Кристоф Клятт сообщил информационному агентству DPA, что это был "разовый инцидент".



По его словам, она запаниковала после того, как разбила флакон с вакциной, и, опасаясь увольнения, наполнила флакон физиологическим раствором, чтобы продолжить свою работу.

Клятт сказал, что уколы, сделанные пациентам, действительно содержали вакцину, разбавленную физиологическим раствором.



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Но следователи подозревают, что женщина сделала такие уколы гораздо большее количество раз, чем шесть.



Свидетели в центре вакцинации указывают на вероятность того, что пострадало большее количество людей. В результате медсестра была уволена с работы.

Хотя власти заявили, что мотивы медсестры неясны, отмечается, что женщина скептически относилась к вакцинации в своих сообщениях в социальных сетях.

В четверг ее адвокат заявил, что за ее действием не было никаких политических мотивов.