Об этом из собственных источников сообщили издания "Цензор", "Левый Берег" и "Главком".

В субботу, 22 октября, в доме Вячеслава Богуслаева прошли обыски. Экс-директор "Мотор Сич" отказался открывать двери и их пришлось открывать с помощью спецоборудования.

После этого Богуслаева задержали и везут в Киев. Официальной информации пока нет, но уже известно, что Богуслаева подозревают в госизмене и сотрудничестве с РФ.

Чиновник поставлял детали в военные самолеты и вертолеты. Есть подтверждение работы на спецслужбы России, в частности во время войны.

Читайте также: Катарские дары, подмосковные лоси и вертолеты для ФСБ: как во время войны живет семейство Богуслаевых и Ко

В январе 2021 года Украина наложила ограничительные меры на группу китайских компаний Skyrizon, пытавшуюся приобрести стратегическое украинское предприятие "Мотор-Сич".

После этого СБУ заявила о предотвращении рейдерского захвата в Запорожье предприятия "Мотор Сич".

24 марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о национализации предприятия "Мотор Сич".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb