Подозрение в госизмене: в Запорожье задержали экс-директора "Мотор Сич" Богуслаева, - СМИ
Бывший директор предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев задержан в Запорожье
Об этом из собственных источников сообщили издания "Цензор", "Левый Берег" и "Главком".
В субботу, 22 октября, в доме Вячеслава Богуслаева прошли обыски. Экс-директор "Мотор Сич" отказался открывать двери и их пришлось открывать с помощью спецоборудования.
После этого Богуслаева задержали и везут в Киев. Официальной информации пока нет, но уже известно, что Богуслаева подозревают в госизмене и сотрудничестве с РФ.
Чиновник поставлял детали в военные самолеты и вертолеты. Есть подтверждение работы на спецслужбы России, в частности во время войны.
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- В январе 2021 года Украина наложила ограничительные меры на группу китайских компаний Skyrizon, пытавшуюся приобрести стратегическое украинское предприятие "Мотор-Сич".
- После этого СБУ заявила о предотвращении рейдерского захвата в Запорожье предприятия "Мотор Сич".
- 24 марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о национализации предприятия "Мотор Сич".
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