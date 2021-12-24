Подозрение Порошенко может привести к конфликтам внутри Украины, которые нужны Путину для "оправдания" эскалации, - политконсультант

Об этом он заявил в эфире "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.



"Решение о задержании Порошенко может быть вопиющим случаем. Учитывая, что у нас существует возможность осуждения и вынесения решения суда без участия подозреваемого, - это очень серьезная может быть ситуация. Это может вызвать возмущение людей, которые сегодня поддерживают Порошенко и его политическую силу", - считает Васильев.



По его мнению, это может приводить к очень серьезным и конфликтным ситуациям внутри страны.



"На фоне вчерашней пресс-конференции Путина, на фоне примерно 250 тыс. войск у границ Украины из разных стран - мы говорим о России и Беларуси - это чрезвычайно серьезная ситуация, потому что дестабилизация Украины - это то, что нужно Путину для провозглашения того, почему войска РФ могут находиться на территории Украины. Есть какая-то делегитимизация власти. Все, что сегодня происходит в Украине и те решения, которые принимают украинские власти, - это все, что нужно российской пропаганде, и оправдание для возможной эскалации РФ против Украины", - подытожил политконсультант.



Напомним, лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук подозревается в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта о поставках угля из Южной Африки в начале российской агрессии. Также следствие считает, что Медведчук участвовал в организации схемы контрабанды угля из ОРДЛО, в результате которой пророссийские террористы получили более 200 млн грн.

СБУ вручила подозрение по этому делу экс-министру энергетики Демчишину. По версии СБУ, он заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями ОРДЛО по поставке угля на общую сумму более 3 млрд грн. В результате противоправных действий министра в распоряжение террористов поступило более 200 млн грн.

Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко сообщили о подозрении по этому делу. Его обвиняют в госизмене и содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Порошенко находится за границей и планирует вернуться в Украину в первой половине января.

В Офисе генпрокурора в комментарии сообщили, что согласовали арест Порошенко с возможностью внесения залога в 1 млрд грн. В Печерском суде Киева заявили, что разрешили задержать пятого президента с целью доставки в суд.