Подозрение Порошенко: Львовский облсовет обратился к Зеленскому, Верховной Раде и Венедиктовой о прекращении преследований оппозиции
Депутатский корпус Львовского областного совета большинством голосов поддержал инициированное фракцией "Европейской Солидарности" обращение к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и генеральному прокуроруИрине Венедиктовой о прекращении преследования оппозиции
Об этом сообщает в Facebook фракция "Европейской Солидарности" во Львовском областном совете.
"Офис Генерального прокурора совместно с Государственным бюро расследований проводят активные преследования оппозиции, которая становится самой популярной политической силой страны, тем самым скрывается бездействие власти. Обращаем внимание, что под командованием пятого президента Украины Петра Порошенко новосозданная украинская армия освободила две трети оккупированного Донбасса, подписано Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, Томос об автокефалии Украинской Православной Церкви, получен безвиз и энергетическая независимость от России", - говорится в обращении.
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Депутаты Львовского облсовета потребовали от действующих властей страны немедленно прекратить преследование оппозиции, в частности, Порошенко.
"Перед лицом угрозы российского вторжения требуем немедленно прекратить преследование оппозиции, в частности, лидера политической партии "Европейская Солидарность", пятого президента Украины Петра Порошенко, стать на защиту интересов украинского государства путем консолидации общества. Призываем проукраинские патриотические силы объединить усилия ради сохранения демократии" , свободы слова, сохранение зафиксированного в Конституции евроатлантического выбора украинского государства и восстановление территориальной целостности Украины", - говорится в обращении.
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