Подозрение Порошенко: ЕС отмечает приоритетность беспристрастного правосудия и обещает отслеживать ситуацию

Об этом сообщает в Twitter представительство ЕС в Украине.



"ЕС наблюдает за ситуацией по поводу сообщения подозрения бывшему Президенту Порошенко. Главными составляющими верховенства права является надлежащая процедура, независимость, беспристрастность правосудия, справедливость, прозрачность судебного процесса. Учитывая это, ЕС будет отслеживать развитие событий", - говорится в сообщении.

Ранее США отметили важность верховенства права , а не политических мотивов в ситуации по подозрению Порошенко.