Подозрение Порошенко: ЕС отмечает приоритетность беспристрастного правосудия и обещает отслеживать ситуацию
Евросоюз заявил, что будет отслеживать развитие событий по оглашению пятому президенту Украины Петру Порошенко подозрения в государственной измене
Об этом сообщает в Twitter представительство ЕС в Украине.
"ЕС наблюдает за ситуацией по поводу сообщения подозрения бывшему Президенту Порошенко. Главными составляющими верховенства права является надлежащая процедура, независимость, беспристрастность правосудия, справедливость, прозрачность судебного процесса. Учитывая это, ЕС будет отслеживать развитие событий", - говорится в сообщении.
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- Напомним, 20 декабря ДБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса.
- 17 декабря ДБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
- Ранее, 12 ноября СБУ объявила экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину подозрение по делу о поставках угля из ОРДЛО .
- Президент Владимир Зеленский заявил, что "не видит резонанса" в объявлении подозрения Порошенко.
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