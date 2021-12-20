Подозрение подписывала не Венедиктова, все понимают, что это политические репрессии, – адвокат Порошенко Головань

Об этом Головань сказал на брифинге, сообщает Еспресо.TV.



"Ничего нового ни для нас, ни для общества на брифинге не прозвучало. Но брифинг был интересен, прежде всего, своими участниками. Было прямо сказано, что этот брифинг является продолжением брифинга двухмесячной давности, на котором лично генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова и руководитель СБУ Иван Баканов объявляли Виктору Медведчуку подозрение. И сегодня, пусть меня простят коллеги, выступили какие-то ноунеймы с должностью не выше руководителя управления. То есть мы видим, что так называемое подозрение Петру Порошенко - настолько фейковая, необоснованная и опасная история, что они бросили под ответственность и "под танк", грубо говоря, тех, кого не жалко", - сказал Головань.



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Адвокат подчеркнул, что сама генпрокурор Венедиктова вместо того, чтоб лично подписать сообщение Порошенко о подозрении, отправилась в незапланированный отпуск.



"Была даже не первому заместителю, а одному из заместителей Венедиктовой поручена эта опасная миссия - подписывать это сообщение. А отвезти его так вообще подбирали представителей даже не из Киева и не из Киевской области, насколько мне известно. То есть мы видим, что абсолютно всем очевидно, что это заведомо ложное обвинение, заведомо ложное привлечение лидера оппозиции к уголовной ответственности. Все понимают, что это политические репрессии. – сказал Головань.



По мнению адвоката, следствие ничего не имеет на Петра Порошенко, поскольку поставки угля в 2014-2015 годах были единственным возможным решением для обеспечения энергетической безопасности Украины.



Кроме того, Головань назвал заявление СБУ, что в то время Украину должен был спасти уголь из Южно-Африканской Республики, свидетельством абсолютной некомпетентности следователей или вынужденности лгать из-за давления со стороны Офиса президента.