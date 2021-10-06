"Подозрение, передача в суд, приговор": Венедиктова заявила, что не будет покрывать нападение на журналистов во время интервью с Мецгером
Офис генерального прокурора не станет покрывать нападение на журналистов "Радио Свобода", которое произошло во время записи интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером в его кабинете
Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова написала в Facebook.
"В этом вопросе нет места для размышлений - справедливое и эффективное расследование, подозрение, передача в суд, приговор", - написала Венедиктова.
Она подчеркнула, что Офис генпрокурора "не может и не будет покрывать безумие, продемонстрированное сотрудниками государственного банка".
Так, Венедиктова добавила, что реакция на поступок должна быть адекватной, а подписанный с медийными организациями меморандум выражает реальные намерения, а не просто является формальностью.
"Воспрепятствование журналистам не вычистишь с флешек - ответственность неизбежна. Не изменит сути проблемы и сложение полномочий", - подчеркнула генпрокурор.
По ее словам, прокуроры и полицейские активно работают над расследованием. В ближайшее время должны состояться следственные действия с пострадавшим журналистом, а к материалам дела будет приобщен оригинал восстановленной видеозаписи конфликта. Ответственным будет объявлено подозрение.
- Напомним, на съемочную группу программы "Схемы" напали во время интервью с председателем "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером прямо в его кабинете.
- В "Укрэксимбанке" нападение на журналистов "Схем" в кабинете председателя правления Евгения Мецгера объяснили "незаконным завладением банковской тайной" .
- Министр финансов Сергей Марченко заявил, что руководство "Укрэксимбанка", который принадлежит государству, должно было сделать все для недопущения конфликта с журналистами проекта "Схемы".
- В посольстве США надеются на прозрачное расследование инцидента.
- В Офисе президента выступили за отстранение Евгения Мецгера с поста председателя правления "Укрэксимбанка".
- Впоследствии Мецгер написал заявление о сложении полномочий на время расследования.
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