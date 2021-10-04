Подожгли птицеферму, ворвались в магазин: в Польше задержали трех украинцев

Об этом сообщает "Польское радио" .



Все трое являются гражданами Украины. Кроме поджога их также подозревают в проникновении в местную лавку.



В воскресенье, 3 октября, дежурный полиции получил сообщение о пожаре в хозяйственных постройках на куриной ферме в селе Камион, в Жирардувском повете.



После тушения пожара оказалось, что возгорание возникло, вероятно, из-за поджога: видеокамеры зафиксировали, как трое мужчин перелезают через забор, а один из них подкладывает огонь в здание.



После установления личностей поджигателей были задержаны трое украинцев, один из которых оказался экс-работником предприятия. При этом он сам сообщил владельцу фермы о пожаре.



В полиции рассказали, что владелец соседнего магазина обратился к ним с сообщением о взломе его магазина. Описания злоумышленников соответствовали двоим из задержанных поджигателей.



У задержанных мужчин 23, 29 и 42 лет в организме обнаружили примерно по 2 промилле алкоголя.



Всем троим задержанным украинцам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.



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