Подорвавшиеся на мине на Харьковщине пиротехники находятся в крайне тяжелом состоянии, - ОВА
Пятеро пиротехников, 26 октября подорвавшихся на мине, в крайне тяжелом состоянии находятся в больнице
Об этом сообщили в Харьковской ОВА.
Состояние пациентов тяжелое, но стабильное. У двоих из них ампутированы конечности, у двоих многочисленные переломы. Один из пиротехников с черепно-мозговой травмой.
"Один пострадавший получил легкие ранения и лечится амбулаторно", – написали в ОВА.
Все пострадавшие младше 30 лет.
- 26 октября машина ГСЧС подорвалась на противотанковой мине в Харьковской области.
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