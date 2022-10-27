Подорвавшиеся на мине на Харьковщине пиротехники находятся в крайне тяжелом состоянии, - ОВА

Об этом сообщили в Харьковской ОВА.

Состояние пациентов тяжелое, но стабильное. У двоих из них ампутированы конечности, у двоих многочисленные переломы. Один из пиротехников с черепно-мозговой травмой.

"Один пострадавший получил легкие ранения и лечится амбулаторно", – написали в ОВА.

Все пострадавшие младше 30 лет.

26 октября машина ГСЧС подорвалась на противотанковой мине в Харьковской области.