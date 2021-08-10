Подорожание "коммуналки", влияние мирового рынка, карантин: Данилишин назавав причины июльского роста цен

Об этом глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин сообщил в Facebook.



"Немонетарные факторы формируют около 90% нынешнего прироста инфляции. Такая тенденция прослеживается начиная с IV квартала 2020 года", - написал Данилишин.



Так, пояснил он, основными факторами немонетарной инфляции, действующих в течение последнего сезона, является изменение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, волатильность мировых цен на нефть и продукты украинского экспорта, повышение акцизов, появление дополнительных эпидемиологических расходов и потери от карантина.



Он отметил, что о немонетарный характер инфляции также свидетельствует значительная неравномерность роста цен по отдельным категориям потребительских товаров и услуг.



Данилишин к двум, что такой песком инфляционной активности является естественным эффектом в процессе посткризисного восстановления экономики и ее адаптации к условиям новой струткура расходов.



Однако, по его словам, совокупный внутренний спрос, как ключевой фактор монетарной инфляции, остается подавленным. Фактический реальный ВВП составляет около 97% от потенциального уровня. Потребительские расходы населения растут, однако в их структуре доминируют товары и услуги первой необходимости.



Кроме того, население активно использует накопленные сбережения на нужды текущего потребления, поскольку рост реальной заработной платы не перекрывает потребительские нужды. Так, в I квартале сокращение макроэкономических сбережений населения составил более 60 млрд грн, а положительное сальдо продажи населением валюты с начала года составило $1,5 млрд.



"Другой компонент внутреннего спроса - инвестиции - сокращаются уже несколько лет подряд. В 2021 их динамика продолжается с темпом падения около -10% к предыдущему году", - отметил Данилишин.



По его словам, в таких условиях приоритеты денежно-кредитной политики должны сосредотачиваться в содействии эффективному функционированию института финансового посредничества, устранении нестабильности на финансовых рынках и сохранении приемлемого уровня их ликвидности. При этом жесткие параметры денежно-кредитной или макропруденциальных политики будут неэффективными в условиях стагнации внутреннего спроса и доминирования немонетарных факторов инфляции.

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