Об этом он сказал в эфире российского YouTube-канала "Ходорковский LIVE".

"По нашим данным, которые дают Генштаб и ГУР МО, на сегодняшний день около 90 000 погибших со стороны российской армии. Эта цифра безусловно округлена. Необратимые потери, включая санитарные (раненые, ампутанты, тяжелые болезни, пленные, пропавшие без вести) - это цифра близка к 200 тысячам необратимых потерь", - рассказал Подоляк.

Что касается наших потерь, представитель ОП сказал, что цифра 100 тысяч погибших бойцов ВСУ преувеличена, а информация о 20 тысячах погибших гражданских - преуменьшена.

"Мы пока не способны назвать точную цифру по погибшим гражданским", - сказал Подоляк, объяснив, что в таких населенных пунктах, как Мариуполь, посчитать количество жертв физически невозможно из-за оккупации города россиянами.

30 ноября глава Еврокомиссии фон дер Ляен заявила о 100 тыс. погибших украинских военных. Позже эти данные вырезали из ее выступления.