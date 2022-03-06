Подоляк – западным "правильным партнерам": "Пока вы думаете – они уничтожают наши аэродромы"
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал партнеров помочь Украине с решением проблем с Россией в воздушном пространстве
Об этом он написал в Twitter.
"Наши правильные западные партнеры! Пока вы думаете, войска РФ пытаются разрушить все наши аэродромы. Чтобы у нас не было никаких самолетов. Чтобы мы не могли закрыть небо своими силами. Чтобы потом бомбить мирные города и убивать мирных жителей. Точно хотите видеть это у своих телевизорах?", - отметил Подоляк.
- 6 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США дала "зеленый свет" странам НАТО на поставку истребителей в Украину.
- Издание NEXTA сообщило, что польское правительство отказалось предоставлять Украине истребители и свои аэродромы для ПВО в войне с Россией.
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