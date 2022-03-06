Подоляк – западным "правильным партнерам": "Пока вы думаете – они уничтожают наши аэродромы"

Об этом он написал в Twitter.



"Наши правильные западные партнеры! Пока вы думаете, войска РФ пытаются разрушить все наши аэродромы. Чтобы у нас не было никаких самолетов. Чтобы мы не могли закрыть небо своими силами. Чтобы потом бомбить мирные города и убивать мирных жителей. Точно хотите видеть это у своих телевизорах?", - отметил Подоляк.

6 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США дала "зеленый свет" странам НАТО на поставку истребителей в Украину.

Издание NEXTA сообщило, что польское правительство отказалось предоставлять Украине истребители и свои аэродромы для ПВО в войне с Россией.