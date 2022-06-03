Подоляк: западное оружие делает украинцев счастливыми
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что оружие, которое предоставляют западные партнеры, делает украинцев счастливыми
Об этом Подоляк написал в Twitter.
По словам Подоляка, все, что помогает выгнать россиян из Украины, делает украинцев счастливыми.
"Снабжение западного оружия принесет Украине только новые страдания", – говорят странные субъекты в Кремле. Так вот, читайте по слогам: страдание украинскому народу приносит русская армия палачей и мародеров. Западное оружие делает украинцев счастливыми. Как и все, что помогает изгнать россиян из нашей земли", – написал Михаил Подоляк.
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