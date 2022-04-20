Подоляк: юридические подгруппы дорабатывают договор о гарантиях безопасности для Украины

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал в интервью "НВ".

По его словам, у украинской стороны было удачное формульное решение, как выйти из войны и получить гарантии безопасности, а также более или менее понятная формула, зафиксированная в стамбульском коммюнике.

Но после того как стало известно о военных преступлениях российской армии в Киевской области, атмосфера переговоров изменилась. К тому же произошел ракетный удар по вокзалу в Краматорске, продолжается физическое уничтожение Мариуполя.

"Но рабочие юридические подгруппы дорабатывают договор о гарантиях безопасности для Украины относительно его соответствия международному праву. Идут политические консультации на уровне политических советников стран потенциальных гарантов. Все идет, но параллельно с ожиданием того, что будет происходить на полях столкновения", - добавил Подоляк.

Советник главы ОП заявил , что Россия грубо пренебрегает правилами и обычаями войны. Также он считает , что любое перемирие с Россией может перерасти в войну.

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