Подоляк: юридические подгруппы дорабатывают договор о гарантиях безопасности для Украины
Рабочие юридические подгруппы дорабатывают договор о гарантиях безопасности для Украины относительно его соответствия международному праву
Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал в интервью "НВ".
По его словам, у украинской стороны было удачное формульное решение, как выйти из войны и получить гарантии безопасности, а также более или менее понятная формула, зафиксированная в стамбульском коммюнике.
Но после того как стало известно о военных преступлениях российской армии в Киевской области, атмосфера переговоров изменилась. К тому же произошел ракетный удар по вокзалу в Краматорске, продолжается физическое уничтожение Мариуполя.
"Но рабочие юридические подгруппы дорабатывают договор о гарантиях безопасности для Украины относительно его соответствия международному праву. Идут политические консультации на уровне политических советников стран потенциальных гарантов. Все идет, но параллельно с ожиданием того, что будет происходить на полях столкновения", - добавил Подоляк.
- Советник главы ОП заявил , что Россия грубо пренебрегает правилами и обычаями войны. Также он считает , что любое перемирие с Россией может перерасти в войну.
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