Подоляк вспомнил об Иловайске: теперь россиянам придется просить о выходе из Лиманского котла
Советник Офиса президента Михаил Подоляк напомнил россиянам об Иловайской трагедии
Об этом он написал в Twitter.
"8 лет назад российские военные окружили наши войска под Иловайском. Тогда наши ребята согласились выйти без оружия. Но Россия нарушила слово - колонну расстреляли. Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется РФ. Если, конечно, тем, кто пирует в Кремле, есть дело до своих солдат", - пишет Подоляк.
- Боец батальона "Свобода" Ярослав Лысенко сообщил, что российские ккупанты в районе Лимана пытаются бежать по полевым дорогам, но украинская артиллерия достает сейчас любую вражескую колонну.
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