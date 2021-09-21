Подоляк: В поведении Разумкова шокирует его откровенная поддержка олигархов
В Офисе президента считают, что спикер ВР Дмитрий Разумков откровенно поддерживает олигархов
Об этом советник председателя ОП Михаил Подоляк заявил в интервью «Главкому».
"К Разумкову нет претензий уголовного плана. Но было обнаружено фундаментальные разногласия между партией и Дмитрием Александровичем. Вспомните его не голосование на СНБО за такие вещи как санкции против Медведчука и санкции против телеканалов, которые совершенно точно является продолжением московской информационной школы, нежелание голосовать за земельную реформу , совершенно явное нежелание идти на голосование за антиолигархический закон ", - сказал он.
Подоляк считает, что Разумков и партия "Слуга народа" имеют расхождения во взглядах.
"Кстати, что действительно шокирует в поведении Разумкова - его откровенная поддержка именно олигархов. В последнем варианте ты, разумеется, становишься оппонентом собственной команде. Но нельзя сидеть сразу на двух стульях, нельзя быть как Труффальдино Гольдони" Слуга двух господ "и делать вид, что все норм ", - подчеркнул он.
По словам Подоляка, если нынешний мировоззренческий конфликт между Разумковым и партией и дальше нарастать, наверное, придется вмешаться и президенту с жесткими решениями.
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