Подоляк: цифра убитых и раненых оккупантов чуть больше 300 тысяч

Об этом рассказал в интервью 24 каналу советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



"На мой взгляд, цифра 250 тысяч – немного слишком низкая для того, что мы видим", – говорит Подоляк.

Советник главы Офиса президента отмечает, что с позиции постоянной мобилизации РФ, начиная с середины лета 2022 года, а также группировки, которая была на границах Украины с 24 февраля и дополнительных частей ЧВК Вагнера, зэков, Росгвардия и ФСБ.

"Мне кажется, что цифра (убитых и раненых россиян, – ред.) немного больше 300 тысяч. Но Россия сегодня находится в таком аморальном состоянии, что ей нет разницы, они потеряют 100, 200 или 500 тысяч. Это вопрос развертывания внутреннего бунта как такого, и оно не зависит от количества мертвых", – рассказал Подоляк.

Политический деятель разъясняет, РФ живет, как мертвая и бесперспективная страна. Там ведь нельзя сделать карьеру, наработать какую-то ведомость, реализоваться, там можно только пить, "поэтому их можно отправить на войну миллион и это не существенно для России" .

"Это не существенно и для мира, потому что Россия – это очень небольшая доля людей, которые что-то там генерируют – я имею в виду со спортивной или культурной точки зрения. Все остальные – это пропащие люди. Россия не может никому нравиться, это страна немножко других правил жизни, это не современная жизнь. И мы сегодня не говорим о геноцидном типе контрвойны Украины. Нет, Украина говорит официально, что мы должны обязательно уничтожить всю оккупационную армию, которая находится на территории Украины. Потому что они убивают наших людей и они уничтожают наши города. Это обязательное возмездие, это правило войны и это юридически мотивированное поведение Украины", - добавил советник главы Офиса президента Украины.

30 декабря 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников обратился к военнообязанным россиянам с предупреждением о закрытии властями РФ границ для мужчин в начале января и проведении новой волны мобилизации.

3 января 2023 года Центр национального сопротивления при Силах спецопераций ВСУ сообщил, что Россия планирует волну мобилизации на оккупированных территориях Юга .

Игорь Рейтерович, руководитель политико-правовых программ ОО "Украинский Центр общественного развития", считает , что российские власти включают механизмы общественной мобилизации, чтобы общество, семьи, окружение стимулировали мужчин идти в армию РФ.

С 24 февраля 2022 года по 6 января 2023 года Россия в Украине понесла потери среди оккупантов более 110,2 тыс., а также 6124 бронемашины, 3064 танка, 285 самолетов и 272 вертолета ликвидировали ВСУ.