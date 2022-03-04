Подоляк: третий этап переговоров Украины с РФ может пройти 5 или 6 марта
Украина и Россия могут провести третий переговоров 5 или 6 марта
Об этом на брифинге заявил членов украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк, передает телеканал "Еспресо".
"Третий этап (переговоров, – ред.) может быть завтра или послезавтра (5-6 марта, – ред.)", - сообщил он.
По словам Подоляка, главной целью переговоров является прекращение огня.
"Ради того, чтобы не убивали наших людей, мы готовы ехать в любое время и работать дальше", - добавил он.
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