Подоляк: третий этап переговоров Украины с РФ может пройти 5 или 6 марта

Об этом на брифинге заявил членов украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк, передает телеканал "Еспресо".

"Третий этап (переговоров, – ред.) может быть завтра или послезавтра (5-6 марта, – ред.)", - сообщил он.

По словам Подоляка, главной целью переговоров является прекращение огня.

"Ради того, чтобы не убивали наших людей, мы готовы ехать в любое время и работать дальше", - добавил он.

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