Подоляк: Российские попытки аннексировать территории Украины путем псевдореферендумов не сработают
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что попытки окупантов аннексировать украинские территории путем псевдореферендумов не сработают
Об этом он написал в твиттере.
Он напомнил, как россияне планировали захватить Киев за три дня. Далее – захватить Донбасс до 9 мая, а затем – хотя бы до сентября.
"Ни один из этих планов не сработал. Как ни сработают и попытки аннексировать украинские территории путем псевдореферендумов или подорвать западную поддержку газовым шантажом", - отметил Подоляк.
- Ранее сообщалось, что жители Херсонщины срывают подготовку захватчиков к псевдореферендуму, а в Приазовском в Запорожье взорвали штаб, где оккупанты готовили псевдореферендум.
- Во временно оккупированном Мариуполе захватчики пытаются провести "перепись населения", чтобы выяснить, сколько жителей осталось в городе. Большинство мариупольцев отказываются идти на оккупационный "референдум".
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