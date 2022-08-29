Об этом он написал в твиттере.

Он напомнил, как россияне планировали захватить Киев за три дня. Далее – захватить Донбасс до 9 мая, а затем – хотя бы до сентября.

"Ни один из этих планов не сработал. Как ни сработают и попытки аннексировать украинские территории путем псевдореферендумов или подорвать западную поддержку газовым шантажом", - отметил Подоляк.

Ранее сообщалось, что жители Херсонщины срывают подготовку захватчиков к псевдореферендуму, а в Приазовском в Запорожье взорвали штаб, где оккупанты готовили псевдореферендум.

Во временно оккупированном Мариуполе захватчики пытаются провести "перепись населения", чтобы выяснить, сколько жителей осталось в городе. Большинство мариупольцев отказываются идти на оккупационный "референдум".

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