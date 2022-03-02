Подоляк: Россия вероятно введет военное положение

Об этом сообщает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



Известно, что этот вопрос может быть рассмотрен на заседании обеих палат Государственной думы 4 марта.



"4 марта обе палаты российского парламента соберутся на экстренное внеочередное заседание. В повестке дня, как я понимаю, превентивное введение военного положения в РФ", – рассказал Подоляк.

Напомним, глава Комитета РФ по безопасности и противодействию коррупции заявил, что в Думу внесли поправки о наказании до 15 лет заключения за распространение фейков о действиях вооруженных сил Российской Федерации.

Добавим, с 24 февраля в Украине, в связи с агрессией российских войск, действует военное положение. Его ввели, согласно процедуре, предусмотренной законодательством – Совет нацбезопасности подал предложение, президент подписал указ, который утвердила Верховная Рада.