Подоляк: Россия вероятно введет военное положение
Из-за войны России против Украины российская сторона может перейти на военное положение уже на этой неделе
Об этом сообщает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Известно, что этот вопрос может быть рассмотрен на заседании обеих палат Государственной думы 4 марта.
"4 марта обе палаты российского парламента соберутся на экстренное внеочередное заседание. В повестке дня, как я понимаю, превентивное введение военного положения в РФ", – рассказал Подоляк.
- Напомним, глава Комитета РФ по безопасности и противодействию коррупции заявил, что в Думу внесли поправки о наказании до 15 лет заключения за распространение фейков о действиях вооруженных сил Российской Федерации.
- Добавим, с 24 февраля в Украине, в связи с агрессией российских войск, действует военное положение. Его ввели, согласно процедуре, предусмотренной законодательством – Совет нацбезопасности подал предложение, президент подписал указ, который утвердила Верховная Рада.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 31.15
-
EUR
Покупка 32.7Продажа 34.78
- Актуальное
- Важное