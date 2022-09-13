Об этом Подоляк написал в twitter .

"Освобождение Луганска или Донецка вызовет эффект домино, обрушит российский фронт и приведет к политической дестабилизации в РФ. Это реально. Нужна воля (оружие)", - написал Подоляк.

Он подчеркнул, что нужно защитить объекты критической инфраструктуры системами ПВО.

"Потому что Россия будет воевать только с гражданскими", - объяснил Подоляк.

13 сентября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что деоккупация Луганщины начнется с Кременной, которую покинули россияне.

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