Подоляк рассказал, освобождение каких городов вызовет "эффект домино" на фронте
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что освобождение Луганска или Донецка обрушит фронт РФ
Об этом Подоляк написал в twitter .
"Освобождение Луганска или Донецка вызовет эффект домино, обрушит российский фронт и приведет к политической дестабилизации в РФ. Это реально. Нужна воля (оружие)", - написал Подоляк.
Он подчеркнул, что нужно защитить объекты критической инфраструктуры системами ПВО.
"Потому что Россия будет воевать только с гражданскими", - объяснил Подоляк.
- 13 сентября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что деоккупация Луганщины начнется с Кременной, которую покинули россияне.
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