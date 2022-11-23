Подоляк рассказал о тактике россиян на нынешнем этапе войны
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк назвал три пункта, из которых на нынешнем этапе войны складывается тактика страны-агрессорки России
Об этом Подоляк написал в твиттере .
1. Теракты в Беларуси, чтобы втянуть ее в сухопутную войну.
2. Теракты в Белгороде, чтобы повысить лояльность русских к войне.
3. Информкампания о пленных, чтобы дискредитировать Украину", - говорится в сообщении.
Он также напомнил, что именно Россия начала войну, разрушает города и убивает людей.
- Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил , что для завершения войны против России, Украине не хватает танков, бронетранспортеров, РСЗО и дальнобойных ракет к ним.
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