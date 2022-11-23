Об этом Подоляк написал в твиттере .

1. Теракты в Беларуси, чтобы втянуть ее в сухопутную войну.

2. Теракты в Белгороде, чтобы повысить лояльность русских к войне.

3. Информкампания о пленных, чтобы дискредитировать Украину", - говорится в сообщении.

Он также напомнил, что именно Россия начала войну, разрушает города и убивает людей.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил , что для завершения войны против России, Украине не хватает танков, бронетранспортеров, РСЗО и дальнобойных ракет к ним.

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