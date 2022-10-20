Подоляк рассказал, каков настоящий "план Суровикина" по Каховской ГЭС
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, для чего россияне заминировали Каховскую ГЭС и что это может им дать
Об этом он написал в твиттере.
"1. Минирование дамбы и трансформаторов. 2. Принудительный вывоз украинцев, переселение нелояльного населения в Россию. 3. Затопление территории, чтобы остановить контрнаступление и перекрыть собственное отступление. Россия готовит техногенную катастрофу", - написал Подоляк. .
- Напомним, РФ может взорвать Каховскую ГЭС, прорыв дамбы затопит более 80 населенных пунктов, включая Херсон
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.02
Покупка 40.02Продажа 40.78
-
EUR
Покупка 38.38Продажа 39.44
- Актуальное
- Важное