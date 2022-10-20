Подоляк рассказал, каков настоящий "план Суровикина" по Каховской ГЭС

Об этом он написал в твиттере.

"1. Минирование дамбы и трансформаторов. 2. Принудительный вывоз украинцев, переселение нелояльного населения в Россию. 3. Затопление территории, чтобы остановить контрнаступление и перекрыть собственное отступление. Россия готовит техногенную катастрофу", - написал Подоляк. .

Напомним, РФ может взорвать Каховскую ГЭС, прорыв дамбы затопит более 80 населенных пунктов, включая Херсон