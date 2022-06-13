Подоляк рассказал, что Зеленскому было известно о вторжении РФ до 24 февраля.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинское руководство до 24 февраля не знало о точной дате и масштабах российского вторжения
Об этом Подоляк заявил в интервью белорусскому оппозиционному изданию Зеркало .
"Разведданные показывали, что Россия была готова к нападению в последний год. Но вопрос был в объеме вторжения. Мы думали, что будут интенсивные боевые действия на Востоке Украины", - сказал Подоляк.
На вопрос, была ли ему известна точная дата полномасштабного вторжения, он ответил отрицательно.
"Нет, такого момента не было. Даже если вы имеете в виду перемещение большого количества военной силы, это не обязательно означает, что она будет использоваться как сила для вторжения. Возможно, кто-то хочет иметь другие переговорные позиции или немного пошантажировать. Разведка сообщала, что есть большое скопление российских войск, и они активно двигаются. Мы это все учитывали", - заверил Подоляк.
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