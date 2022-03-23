Подоляк призвал спикеров и публичных комментаторов фильтровать свои заявления: нельзя говорить о неформальных коридорах для эвакуации и логистических центрах

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал в видеообращении в Telegramm.



"28-й день войны и, казалось, мы уже понимаем все наши ошибки, о чем можно и о чем нельзя говорить. Я скажу коротко для наших спикеров, участвующих в телемарафонах. Нельзя говорить о неформальных коридорах, по которым люди едут с мест, где находится российская оккупантская группа – это создает для них опасность", – обратился Подоляк к публичным комментаторам.



"Нельзя говорить о караванах наших военных. Нельзя говорить о логистических коридорах, по которым идет доставка из тылового обеспечения к нашим военным какого-либо продукта", - добавил советник президента.



Наконец, нельзя в эфире говорить о логистических центрах, которые работают на Западной Украине или где угодно, из которых идут гуманитарные грузы по всей Украине, отметил Подоляк.



"Все это не нужно в эфире озвучивать, не нужно проявлять свою осведомленность, чтобы собирать шары и ругательства. Это очень опасно. За 28 дней уже понятно, что россияне воюют не с армией, а именно с логистической системой", – заметил он.

Напомним, у российских захватчиков проблемы с логистикой.

Россия провоцирует Беларусь вступить в войну и безуспешно пытается восстановить пути логистического обеспечения своих подразделений