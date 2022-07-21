Подоляк посоветовал россиянам сделать еще один "жест доброй воли"

Об этом Подоляк написал в Twitter.

"Актуальный на данный момент "жест доброй воли" - Антоновский мост. Говорящий жест: российским войскам пора добровольно покинуть Херсон. Иначе — постоянный хлопок, ночные страхи, панические атаки и, как следствие, "HIMARS-энурез".

Круг возможностей становится уже, как и кучность стрельбы украинской артиллерии", — написал советник главы ОПУ.

21 июля ОК "Юг" сообщило, что ВСУ уничтожили 6 составов и пункт командования оккупантов.

Вечером 20 июля в Херсонской области в оккупированном городе Скадовск раздались взрывы, были слышны выстрелы.

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