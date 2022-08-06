Подоляк подтвердил передачу Северной Македонией самолетов для Украины

Об этом он сообщил в твиттере.

"Друг познается в беде. Неважно, какого размера твоя страна или объем ВВП, важно, какое у тебя сердце. Многие народы сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив Украине плечо в виде танков и самолетов. Мы никогда этого не забудем", – написал Подоляк.

Напомним, ранее сообщалось, что четыре военных самолета Су-25, которые Македония купила у Киева во время конфликта 2001 года, передали Украине

Неделю назад министерство обороны Македонии подтвердило , что страна планирует передать Киеву танки Т-72 — технику третьего поколения из батальона, который скоро планируется расформировать в рамках модернизации войска.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb