Подоляк подтвердил передачу Северной Македонией самолетов для Украины
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что Северная Македония передала Украине самолеты и танки
Об этом он сообщил в твиттере.
"Друг познается в беде. Неважно, какого размера твоя страна или объем ВВП, важно, какое у тебя сердце. Многие народы сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив Украине плечо в виде танков и самолетов. Мы никогда этого не забудем", – написал Подоляк.
- Напомним, ранее сообщалось, что четыре военных самолета Су-25, которые Македония купила у Киева во время конфликта 2001 года, передали Украине
- Неделю назад министерство обороны Македонии подтвердило , что страна планирует передать Киеву танки Т-72 — технику третьего поколения из батальона, который скоро планируется расформировать в рамках модернизации войска.
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