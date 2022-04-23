Подоляк: переговоры о гарантиях безопасности могут быть завершены в течение недели

Об этом он сказал в эфире единственного телемарафона.



"На уровне политических советников продолжаются консультации со странами, которые заявили, что они согласны обсуждать те гарантии, которые они могут взять на себя. Безусловно, там будут разные пакетные гарантии", - сказал Подоляк и добавил, что эти вопросы максимум в течение недели могут быть завершены.



По его словам, гарантии безопасности для Украины – это принципиальный вопрос.



"Мы не хотим получить Минск-3, например, чтобы через пару лет иметь опять же конфликт с РФ", - сказал Подоляк.



Украина хочет сформировать такие гарантии безопасности, чтобы в случае эскалации рядом с украинскими стояли другие страны.



"По РФ, для нас важно, чтобы РФ поняла, что если они захотят напасть, будут видеть другие страны с мощными армиями", - пояснил Подоляк.



По его словам, речь идет о юридическом праве гарантов встать на защиту Украины.

Ранее советник руководителя Офиса президента рассказал о падении позиций России в мире после двух месяцев войны против Украины. Ведь за почти два месяца боевых действий Кремль на внешней арене потерпел только поражение. А Украина и Запад консолидировались