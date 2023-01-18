Подоляк ответил на заявление Путина с оправданием войны в Украине: прозрения не будет, переговоры невозможны
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о "причине" войны в Украине. Советник заявил, что переговоры с РФ невозможны
Об этом Михаил Подоляк написал в твиттере.
Ранее, днем 18 января президент РФ Владимир Путин заявил, что причиной начала "специальной военной операции" стала "война в Украине".
Советник руководителя ОП Украины в своем ответном заявлении использовал аллюзию на роман Джорджа Оруэлла "1984": "СВО – это попытка прекратить войну… Война – это мир… Рабство – это свобода…"
Он также подчеркнул, что "прозрения не будет", и переговоры с Россией невозможны, так как она нацелена только на войну.
Справка: согласно краткому словарю политологических терминов оруэллизм - это пропагандистское манипулирование фактами, словами, понятиями и целенаправленное искажение правды, исторического прошлого, истины со стороны властных структур, которые оказывают идеологическое влияние на общественную мораль через средства массовой информации и стремятся достичь полного контроля . Термин происходит от имени "английского писателя Э.Блэра (псевдоним Дж. Оруэлл; 1903-1950) – всемирно известного автора романа-антиутопии "1984".
- Напомним, ранее 18 января Владимир Путин заявил , что "по сути, полномасштабные боевые действия на Донбассе с 2014 года не прекращались... Все, что мы делаем сегодня, в частности в "специальной военной операции", – это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей "операции".
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