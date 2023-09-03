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Подоляк оценил риски выборов в США в 2024 году для Украины

3 сентября, 2023 воскресенье
13:46
Мир Конгресc США

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказал свое мнение по поводу рисков для Украины после выборов в Соединенных Штатах Америки в 2024 году

Об этом Подоляк написал в Twitter .

По словам Подоляка, сейчас ширится мнение о том, что выборы 2024 года в США изменят формат помощи нашей стране.

"Для того, чтобы действительно прекратить поддержку Украины, любой политик-кандидат должен выйти и прямо сказать: "Мы боимся России; мы хотим проиграть слабой России; мы всегда врали вам, что такие базовые ценности, как свобода и демократия, достойны того, чтобы их защищать; мы хотим, чтобы в мире царил хаос, войны, терроризм, беспредел, спонсируемый Россией", - пишет советник.

Он подчеркнул, что ни одна страна мира не примет капитуляцию демократии.

"Украину будут продолжать поддерживать в полном объеме до справедливого финала в этой страшной войне", – пояснил Подоляк.

Что известно о выборах в США

16 ноября 2022 года экс-президент США Дональд Трамп объявил , что будет бороться за пост главы Белого дома в 2024 году

Позже, 25 апреля, Байден объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году.

21 мая бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году приведет к поражению Украины в войне с РФ.

Также бывший спецпредставитель США Волкер рассказал , как выборы американского президента повлияют на помощь Украине.

Юрий Рашкин, политический и общественный деятель из США, отметил, что у Байдена ощущение, что он лучше всех может спасти США от второго президентского срока Трампа .

21 августа бывший президент США Дональд Трамп заявил , что пропустит будущие республиканские праймериз, ссылаясь на свой значительный отрыв в опросах общественного мнения как доказательство того, что он уже хорошо известен и нравится избирателям.

26 августа издание Politico отметило курс Рамасвами на сближение с Путиным. Однако в шутку предложило ему расспросить у Пригожина, как президент России умеет выполнять обещания.

28 августа потенциальный кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил , что признает оккупированные территории Украины российскими, а также закроет Украине путь в НАТО ради соглашения с РФ против Китая.

Президентские и парламентские выборы в Соединенных Штатах Америки намечены на 5 ноября 2024 года.

Россия
президент США
Война с Россией
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США
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