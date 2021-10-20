Подоляк отреагировал на заявление телеведущей Барчук о давлении со стороны ОПУ: говорить о предвзятом отношении со стороны власти точно некорректно
Советник главы ОПУ Михаил Подоляк отреагировал на заявление телеведущей телеканала "Общественное" Мирославы Барчук о давлении на журналистов со стороны Офиса президента и отметил, что для власти "принципиально", чтобы позицию государства представляли в эфирах
Об этом он заявил в комментарии Бабелю .
"Специально проверил, как были представлены депутаты партии "Слуга народа" в программах Мирославы Барчук на "Общественном". Выяснилось, что только в этом политическом сезоне в восьми программах присутствовали не менее шести спикеров от партии, включая главу партии и заместителем главы фракции. То есть говорить о каком-либо предвзятом отношении со стороны власти точно некорректно. И, кстати, для программы в понедельник (18 октября - ред.) тоже предлагались как гости глава партии и заместитель главы фракции. Насколько каждый может увидеть, в этом конкретном эфире не было и представителей еще двух фракций и одной парламентской группы ", - отметил Подоляк.
- Напомним, ведущая ток-шоу на телеканале "UA: Первый" Мирослава Барчук заявила о том, что Офис президента начал давить на журналистов этой программы.
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