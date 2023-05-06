Подоляк отреагировал на подрыв автомобиля Захара Прилепина
Российская репрессивная машина ускоряет темп и догоняет своих же
Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter.
"Молох всегда предсказуем. Он никогда не останавливается в своей жратве. Сначала пожирает врагов, потом - случайных людей, в конце концов - своих", - сказал Подоляк.
Он пояснил, что для того, чтобы продлить агонию "путинского клана" и сохранить иллюзорный тотальный контроль, российская репрессивная машина ускоряет темп и догоняет всех подряд, даже "Z и V активистов".
"В преддверии крушения Москва будет чрезвычайно хмурой", - добавил советник.
- В городе Нижний Новгород (РФ) взорвался Audi Q7 с пропагандистом, писателем, одним из идеологов вооруженного вторжения в Украину и участником боев с ВСУ Захаром Прилепиным.
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