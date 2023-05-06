Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter.

"Молох всегда предсказуем. Он никогда не останавливается в своей жратве. Сначала пожирает врагов, потом - случайных людей, в конце концов - своих", - сказал Подоляк.

Он пояснил, что для того, чтобы продлить агонию "путинского клана" и сохранить иллюзорный тотальный контроль, российская репрессивная машина ускоряет темп и догоняет всех подряд, даже "Z и V активистов".

"В преддверии крушения Москва будет чрезвычайно хмурой", - добавил советник.