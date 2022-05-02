Подоляк: оккупанты назначили "мэром" Бердянска осужденного за педофилию

Об этом в понедельник, 2 мая, сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в twitter.

"Назначенный оккупационными войсками "мэр" Бердянска ранее был осужден за педофилию. "Заместителем мэра" назначен дворник. "Руководителем" ЗАГСа - уборщица", - написал Подоляк.

Он добавил, что армия мародеров и насильников продолжает проводить негативный отбор, демонстрируя, каков на самом деле "русский мир".

30 марта заместитель председателя Бердянской РГА объявила о подозрении из-за сотрудничества с оккупантами.



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