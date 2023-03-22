Подоляк объяснил россиянам, почему сейчас самое подходящее время для протестных движений в РФ
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что сейчас самое подходящее время для протестных движений в России
Об этом он написал в Twitter .
По его словам, после выдачи судом в Гааге ордера на арест президента РФ Владимира Путина все его действия, направленные на подавление возможных протестов, будут являться очередными преступлениями.
"Потенциальные протестные движения в РФ должны понимать: именно сейчас – лучшее время активно действовать. Ордер МУС четко очертил новую позицию: Путин – военный преступник и потому не имеет легитимности. Все его действия против протеста – исключительно дополнительные преступления. С соответствующими последствиями", - написал Подоляк.
- 17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина . Он подозревается в принудительной депортации украинских детей.
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