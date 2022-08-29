Об этом Подоляк заявил в интервью Фактам .

По его словам, украинцам не сообщили дату нападения России, поскольку ее точно никто не знал.

"Что именно нужно было сказать, если никто не знал дату наступления? На самом деле эта истерика о том, что Россия неизбежно нападет, началась с октября. Дату возможного наступления называли раз пятнадцать или двадцать. Конечно, никто не знал, что нас атакуют именно 24 февраля", - сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что конкретной даты вторжения не называли и иностранные разведки.

"Разведка наших партнеров тоже не называла конкретных сроков, предполагаемых направлений и масштабов ударов. А европейские государства вообще категорически утверждали, что войны не будет, что России, мол, это невыгодно, потому что она слишком завязана в бизнесе с ними и точно не пойдет масштабной атакой на Украину. С одной стороны, были предупреждения наших партнеров, тех же американцев и британцев, что Россия, возможно, будет атаковать Украину, с другой — не было конкретики, разведданные были усечены", - рассказал Подоляк.

22 августа секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что власти не предупредили граждан , что Россия начнет полномасштабную агрессию 24 февраля, потому что это было невозможно сделать физически.

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