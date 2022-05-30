Подоляк объяснил отключение Эспрессо, Прямого и 5 канала "нарциссизмом" Порошенко, которого обвинил в "нанесении ущерба"

Об этом Подоляк сказал в интервью журналисту Олегу Базару LB Live.

"Это вопрос Совбеза. Это вопрос единой информационной политики страны во время войны. Частично (эти каналы транслировали национальный телемарафон – ред.) – да. А частично транслировали человека, который очень влюблен в себя. У нас много нарциссов, я понимаю, у нас политика построена на нарциссизме как таковом, мы продаем часто нарциссов. Этот вопрос опять-таки профессионального качества информационного пространства Украины, если ты продаешь нарцисса, который пуст внутри.Так вот этот человек, влюбленный в себя, опосредованный владелец каналов, я не очень понимаю, зачем во время войны эту самовлюбленность, свои нарративы продавать в таком виде в рамках единого информационного пакета", - сказал Подоляк.

Олег Базар отметил, что то же самое можно говорить о "нарциссах, которые сейчас паразитируют в эфире общенационального телемарафона", имея в виду владельцев вовлеченных в телемарафон каналов. Подоляк ответил на это обвинениями в адрес Порошенко в "нанесении гораздо больших убытков".

"Можем (сказать то же - ред.), но ущерб, который наносит субъект, гораздо больше. Потому что нарциссизм, когда ты просто продаешь себя, потому что ты хочешь монетизироваться на определенном уровне - это одно дело. Это непрофессионально, но это маленький ущерб. А другое дело – когда ты все еще никак не можешь смириться с тем, что ты проиграл. И для того, чтобы как-то подсознательно компенсировать это, ты можешь пойти на любые разрушительные информационные технологии", – сказал Подоляк.

Напомним, 4 апреля Концерн РРТ выключил "Эспрессо", "Прямой" и 5 канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами по отключению вещания. Телеканалы требуют от концерна РРТ возобновить вещание каналов.

Сотрудники Эспрессо, Прямого и 5 канала обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обратить внимание на отключение госконцерном РРТ их вещания в цифровой сети Т2. При этом журналисты отметили незаконность, необоснованность и антиконституционность действий госконцерна.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире общего телемарафона заявил, что Эспрессо, Прямой и 5 канал якобы "решили делать собственное шоу и могут возвращаться на марафон", но журналисты опровергли его слова, назвав их ложными. Коллективы каналов напомнили, что обращались в СНБО и Нацсовет по вопросам телерадиовещания по присоединению их к телемарафону. В частности 19 марта "Свободные медиа" обратились в Нацсовет, СНБО и Минкульт с просьбой предоставить 5 каналу и Прямому эфирное время в национальном марафоне и включить их в редакционную группу и получили от министра и главы Нацсовета подтверждение о выделении временных промежутков с 23 марта. Однако этого так и не произошло.

Госспецсвязи заявила , что Эспрессо выключили из цифрового эфира во исполнение решения СНБО.

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