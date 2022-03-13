Подоляк об убийстве американского журналиста: Сколько еще США будут игнорировать войну, убийства своих граждан и не будут закрывать небо над Украиной

Об этом член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Ирпене военные РФ застрелили гражданина США, журналиста Brent Anthon Renaud. К несоблюдению РФ правил войны вопросов нет. Вопрос только один: сколько еще США будут игнорировать войну, убийства своих граждан и не будут закрывать небо над Украиной?" - написал Подоляк.

Напомним, в Ирпене российские оккупанты расстреляли корреспондента New York Times.

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