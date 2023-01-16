Об этом он написал в twitter .

Советник также подчеркнул, что Медведчук – прошлое, о котором стоит забыть.

"Никогда не читайте просроченных "книг", написанных неверными вчерашними "политиками". Поставьте наконец жирнеющий исторический крест на Медведчуке. Он – абсолютное и пустое прошлое…", - пишет Подоляк.

Кум Путина, пророссийский политик Виктор Медведчук в российском СМИ опубликовал статью, в которой обвинил Запад в войне в Украине, пригрозил опрокидыванием конфликта на Европу и заявил, что с интересами России следует считаться, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию.

Советник министра МВД Вадим Денисенко отметил , что заявления Илларионова и Медведчука – это начало новой волны информационной кампании РФ в Украине.

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