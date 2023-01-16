Подоляк о статье Медведчука: "Он – абсолютное и пустое прошлое, поставьте на нем жирнеющий исторический крест"
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал статью кума Путина Виктора Медведчука и посоветовал "не читать "книги", написанные вчерашними "политиками"
Об этом он написал в twitter .
Советник также подчеркнул, что Медведчук – прошлое, о котором стоит забыть.
"Никогда не читайте просроченных "книг", написанных неверными вчерашними "политиками". Поставьте наконец жирнеющий исторический крест на Медведчуке. Он – абсолютное и пустое прошлое…", - пишет Подоляк.
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