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Подоляк о статье Медведчука: "Он – абсолютное и пустое прошлое, поставьте на нем жирнеющий исторический крест"

16 января, 2023 понедельник
23:42
война с Россией Михаил Подоляк

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал статью кума Путина Виктора Медведчука и посоветовал "не читать "книги", написанные вчерашними "политиками"

Об этом он написал в twitter .

Советник также подчеркнул, что Медведчук – прошлое, о котором стоит забыть.

"Никогда не читайте просроченных "книг", написанных неверными вчерашними "политиками". Поставьте наконец жирнеющий исторический крест на Медведчуке. Он – абсолютное и пустое прошлое…", - пишет Подоляк.

  • Кум Путина, пророссийский политик Виктор Медведчук в российском СМИ опубликовал статью, в которой обвинил Запад в войне в Украине, пригрозил опрокидыванием конфликта на Европу и заявил, что с интересами России следует считаться, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию.
  • Советник министра МВД Вадим Денисенко отметил , что заявления Илларионова и Медведчука – это начало новой волны информационной кампании РФ в Украине.

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Россия
Виктор Медведчук
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