Подоляк о списке "недружественных" в РФ стран: Кремль считает, что правительство Орбана не очень качественно стоит на коленях
Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк считает, что Россия внесла Венгрию в список недружественных стран, потому что хочет, чтобы другие страны стояли перед ней на коленях
Об этом он заявил в интервью 24 каналу .
"Россия хочет, чтобы страны стояли на коленях и выполняли буквально все ее прихоти. Правительство господина Орбана, безусловно, ведет себя очень странно по поводу единой европейской концепции оценки войны и поддержки Украины. Но как я понял, Россия считает, что правительство Орбана не очень качественно "Стоит на коленях перед Россией. Было бы желательно, чтобы он чуть ниже нагнулся. Россия демонстрирует свое "барство"", - сказал Подоляк.
Его удивляет, что некоторые страны считают Россию равным партнером и союзником.
"Я не понимаю этих стран. Неужели вы не видите, что такое Россия? Россия постоянно демонстрирует такое пренебрежительное отношение к любому, даже к своим формальным союзникам. Посмотрите, как они относятся к Беларуси... Так же они относятся к другим странам". , в том числе – в Венгрию. По Сербии тоже иногда позволяют себе негативные высказывания, в отношении Грузии тоже. Я хочу, чтобы эти страны понимали простую истину: Россия – это не равный партнер, не союзник", - сказал советник руководителя ОП.
- Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал так называемый мирный план Китая по Украине.
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