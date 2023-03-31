Об этом он заявил в интервью 24 каналу .

"Россия хочет, чтобы страны стояли на коленях и выполняли буквально все ее прихоти. Правительство господина Орбана, безусловно, ведет себя очень странно по поводу единой европейской концепции оценки войны и поддержки Украины. Но как я понял, Россия считает, что правительство Орбана не очень качественно "Стоит на коленях перед Россией. Было бы желательно, чтобы он чуть ниже нагнулся. Россия демонстрирует свое "барство"", - сказал Подоляк.

Его удивляет, что некоторые страны считают Россию равным партнером и союзником.

"Я не понимаю этих стран. Неужели вы не видите, что такое Россия? Россия постоянно демонстрирует такое пренебрежительное отношение к любому, даже к своим формальным союзникам. Посмотрите, как они относятся к Беларуси... Так же они относятся к другим странам". , в том числе – в Венгрию. По Сербии тоже иногда позволяют себе негативные высказывания, в отношении Грузии тоже. Я хочу, чтобы эти страны понимали простую истину: Россия – это не равный партнер, не союзник", - сказал советник руководителя ОП.