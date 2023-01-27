Об этом он сказал в интервью " 24 каналу ".

"До конца войны у нас вообще не будет спокойно. То есть мы должны реагировать на сигналы тревоги, должны идти в укрытие - это важно. Все же должны сохранить максимальное количество своих людей. Это важно для того, чтобы выполнить всю ту историческую работу, которую нам нужно будет сделать. Ее будет очень много", - заявил Подоляк.

По его словам, Россия до конца войны будет использовать любые способы запугать гражданское население.

"Это могут быть дроны, ракеты любого производства. Будут искать еще какие-то способности, но до последнего дня войны это будут использовать. Поэтому должны спокойно, относительно спокойно к этому относиться и просто заботиться о своей личной безопасности", - подчеркнул Подоляк.

26 января российские оккупанты совершили очереднуюмассированную ракетную атаку по Украине. Было выпущено 55 ракет, из которых 47 сбили ПВО.

Ранее стало известно, что Россия просила у Ирана баллистические ракеты.

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