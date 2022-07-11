Подоляк назвал выход Ахметова из медиабизнеса "достойным примером" и похвалил закон о деолигархизации
Советник президента Михаил Подоляк прокомментировал решение Рината Ахметова выйти из медиабизнеса: закон один для всех
Об этом советник президента Михаил Подоляк отметил в твиттере.
"Ключевая черта зрелых государств - обязательность выполнения законов. Закон о деолигархизации - начало новой страницы в отношениях государства и бизнеса. Отношениях, основанных на прозрачности и отказе от кулуарщины. Сегодня имеем достойный пример от группы SKM - закон один для всех", - написал Подоляк.
- Напомним, Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий телеканалов и лицензий печатных медиа в Украине.
- 1 июля Forbes сообщил, что медиагруппы Ахметова, Коломойского и Пинчука потеряли 90% рекламного рынка и уволили сотни работников.
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