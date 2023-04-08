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Главная война с Россией Подоляк назвал три причины "слива" о контрнаступлении ВСУ

Подоляк назвал три причины "слива" о контрнаступлении ВСУ

8 апреля, 2023 суббота
15:15
война с Россией Михаил Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал цель "слива" секретных данных о контрнаступлении ВСУ

Об этом он написал в твиттере.

По мнению Подоляка, есть причины, почему были "слиты" секретные данные о контрнаступлении ВСУ:

  • отвлечение внимания;
  • распространение сомнений и взаимных подозрений;
  • внесение расколов.

"Это стандартная игра ru-спецслужб. Берешь открытые брифинги, добавляешь фиктивные сведения или отдельные элементы перехватов и публикуешь в соц/сетях, легализуя "слив", - написал он.

  • 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.
  • Советник главы Офиса президента Украины Зеленского Михаил Подоляк заявил, что российские войска узнают первыми, когда Украина пойдет в контрнаступление и это будет очень скоро.
  • 8 апреля в Главном управлении разведки сообщили, что так называемые засекреченные военные документы о планах наступления ВС Украины на самом деле являются подделкой и спецоперацией российских спецслужб. РФ могла подделать документы, чтобы сорвать западную помощь Украине.
Украина
Россия
наступление ВСУ
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