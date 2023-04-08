Об этом он написал в твиттере.

По мнению Подоляка, есть причины, почему были "слиты" секретные данные о контрнаступлении ВСУ:

отвлечение внимания;

распространение сомнений и взаимных подозрений;

внесение расколов.

"Это стандартная игра ru-спецслужб. Берешь открытые брифинги, добавляешь фиктивные сведения или отдельные элементы перехватов и публикуешь в соц/сетях, легализуя "слив", - написал он.