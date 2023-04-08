Подоляк назвал три причины "слива" о контрнаступлении ВСУ
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал цель "слива" секретных данных о контрнаступлении ВСУ
Об этом он написал в твиттере.
По мнению Подоляка, есть причины, почему были "слиты" секретные данные о контрнаступлении ВСУ:
- отвлечение внимания;
- распространение сомнений и взаимных подозрений;
- внесение расколов.
"Это стандартная игра ru-спецслужб. Берешь открытые брифинги, добавляешь фиктивные сведения или отдельные элементы перехватов и публикуешь в соц/сетях, легализуя "слив", - написал он.
- 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.
- Советник главы Офиса президента Украины Зеленского Михаил Подоляк заявил, что российские войска узнают первыми, когда Украина пойдет в контрнаступление и это будет очень скоро.
- 8 апреля в Главном управлении разведки сообщили, что так называемые засекреченные военные документы о планах наступления ВС Украины на самом деле являются подделкой и спецоперацией российских спецслужб. РФ могла подделать документы, чтобы сорвать западную помощь Украине.
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